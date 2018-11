Fair und regional Einkaufen in Aulendorf

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) lädt zur nächsten BUND-Veranstaltung am Mittwoch, 21. November, um 20 Uhr ins Gasthaus Rad ein. Das Thema Plastik und Plastikmüll in der Umwelt sowie in den Meere beschäftigt laut Mitteilung immer mehr Menschen. Bei der Veranstaltung geht es um Fragen wie: Wo kommen unsere Lebensmittel her? Werden die Produkte fair hergestellt oder Menschen in der Dritten Welt ausgebeutet? Kann der umweltschonend Anbau und die Produktion zum Klimaschutz beitragen? Was können Bürger in Aulendorf konkret tun, um einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten? Unter dem Slogan „Fair und Regional ist optimal – Einkaufen in Aulendorf“ will der BUND ein Netzwerk mit Stadt, Handel, Wirtschaft, Schulen, Vereine, Kirchen und Bürgern gründen, um für ein faires Einkaufen in Aulendorf eintreten. Ziel sei es, dass Aulendorf auch eine Fairtrade-Stadt wird.