Fahrzeug landet auf dem Dach

Wenig Glück hatte laut Polizei ein 20-Jähriger nach dem Kauf eines Gebrauchtwagens am Sonntag. Der junge Mann fuhr gegen 14 Uhr mit seinem frisch erworbenen Mercedes auf der Landesstraße 286 von Aulendorf in Richtung Ebersbach. Nachdem er in einer Linkskurve mutmaßlich wegen überhöhter Geschwindigkeit mit den Rädern auf das Bankett gelangt war, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Es geriet ins Schleudern und landete in einem angrenzenden Acker auf dem Dach.

Der junge Fahrer konnte selbstständig aus dem Fahrzeug klettern und wurde sicherheitshalber mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, blieb aber unverletzt. An seinem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 1800 Euro. Der Wagen wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis kurz nach 14.30 Uhr komplett gesperrt.