Fahrradtour des Kneippvereins Aulendorf

Am ersten Augustwochenende fand die zehnte Kneipp-Sommer-Radtour statt. Franz Koch hatte eine 40 Kilometer lange Runde zusammengestellt. Über Bad Waldsee, Michelwinnaden, entlang der Riß und Winterstettenstadt ging es nach Olzreute. Hier wurde mit herrlichem Blick auf den See bei Kaffee und Kuchen Rast gemacht. Über Bad Schussenried und Otterswang ging es wieder nach Hause. Bei angenehmem Radelwetter hatten die Teilnehmer 1050 Kalorien abgestrampelt. Über die Kalorienaufnahme in Olzreute gibt es keine verlässlichen Angaben. Alle kamen gesund und zufrieden wieder in Aulendorf an. Foto: Eisenlauer