Ohne Fremdeinwirkung ist eine 74-jährige Fahrradfahrerin gestürzt, die am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr von der Allewindenstraße in die Schulstraße abbog. Bei dem Sturz zog sich die 74-Jährige nach Polizeiangaben Verletzungen zu. Sie trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.