Fahrradbörse lockt mit Abenteuervortrag

Rechtzeitig zum Frühjahr organisiert die SGA-Wintersportabteilung ihre Fahrradbörse. Am Samstag, 10. März, findet der An- und Verkauf gut erhaltener Fahrräder und Zubehör in der Stadthalle Aulendorf statt. Auch der Handel von Ski und Snowboards ist möglich, so die SGA in einer Pressemitteilung. Angeboten werden Räder, geordnet nach der Zollgröße für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Auch andere Fahrzeuge wie Roller, Bobbycars, Inliner sind im Angebot. Zubehör wie Helme, Radanhänger, Kindersitze und Radbekleidung wird ebenfalls verkauft.

Eine fachkundige Beratung werde durch erfahrene Mitglieder und aktive Rennradler der Abteilung geleistet. Die Abwicklung erfolgt, indem die Artikel vormittags vor Ort in ein EDV-System aufgenommen und nachmittags zum Verkauf angeboten werden. An der Radbörse wird auch der Brettle´s Markt mit An- und Verkauf von Ski und Snowboards angeboten. Somit kann der Keller geräumt werden, und das Material verstaubt nicht bis zum nächsten Winter.

Im Anschluss um 17 Uhr findet noch ein kostenloser Bildervortrag von Katharina Sinz über ihre Abenteuer-Radreise statt. Die Radsportlerin und frühere Klinkdirektorin des Parksanatoriums in Aulendorf war mit dem Rad sechs Wochen lang unterwegs: von der tadschikischen Hauptstadt Dushanbe, zum afghanischen Grenzfluss Panj und weiter auf dem Pamir-Highway hoch hinauf auf das Dach der Welt bis zu 4600 Metern Höhe.

Die Daten zur Radbörse auf einen Blick: Anlieferung 10.30 bis 12.00 Uhr; Verkauf: 14 bis 15.30 Uhr; Abholung 15.30 bis 16 Uhr, Abenteuervortrag 17 Uhr. Infos & Leitung: Thomas Wenzel, Telefon 07525/913363, www.wsg-aulendorf.de.