Am Sonntag, 15. Dezember, findet ein Fahrplanwechsel statt, der auch den Bürgerbus Aulendorf betrifft. Laut Pressemitteilung entfallen ab diesem Zeitpunkt einige Haltestellen, die bislang kaum in Anspruch genommen wurden. Zugleich sind einige andere sind neu hinzugekommen. Auch die Fahrzeiten seien laut Betreiber geringfügig angepasst worden. Fahrpläne im Flyerformat liegen in zahlreichen Geschäften und Institutionen aus und werden noch verteilt.