Fahrerflucht in Aulendorf: Polizei macht Fahrzeug ausfindig

Nachdem ein zunächst unbekannter Autofahrer am Montag auf dem Hermann-Lanz-Parkplatz in Aulendorf ein anderes Auto angefahren hatte und danach geflüchtet war, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern, haben Polizisten in der Zwischenzeit das unbekannte Fahrzeug ausfindig gemacht. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an, wie die Polizei mitteilt.