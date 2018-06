Für Schulsanierung fließt Fördergeld

Für die dringend notwendige Schulsanierung erhält die Stadt Aulendorf staatliche Fördermittel in Höhe von 357 000 Euro. Das gab Bürgermeister Matthias Burth zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montag bekannt.

Die bewilligte Fördersumme liege nur unwesentlich unter dem von der Stadt beantragten Satz. Die große Gebäudesanierung könne allerdings erst im kommenden Jahr in Angriff genommen werden, erklärte Burth weiter. In diesem Sommer würden aber die WC-Anlagen erneuert. Außerdem könnten während der Sommerferien die Brandschutzmaßnahmen vorgenommen werden. (was)