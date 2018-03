Für das seelische und soziale Wohlbefinden

Ihr 60-jähriges Bestehen feiern in diesem Jahr die Waldburg-Zeil Kliniken. Unter dem Motto „Fit in die Zukunft“ finden deshalb an allen Standorten sportlich-bewegte Festveranstaltungen statt, unter anderem auch im Parksanatorium in Aulendorf. Rund 100 Mitarbeiter der Fachklinik für onkologische Rehabilitation haben mit Genuss und Bewegung das Jubiläumsjahr gefeiert, schreibt die Einrichtung in einer Pressemitteilung.

Der Alltag mit Kontakt mit schwer kranken Patienten sei erfüllend, aber auch anstrengend, teilt Klinikdirektorin Susanne Kastl mit. Neben der körperlichen Gesundheit komme es auch auf das seelische und soziale Wohlbefinden an. Nur so seien Mitarbeiter stark für die vielfältigen Anforderungen des Berufslebens. Das Parksanatorium setzt deshalb auf ein betriebliches Gesundheitswesen.

Für Gaumen, Körper und Seele gab es am Festtag Impulse, um in Beruf und Freizeit gesund zu bleiben. Dazu gehörte die kleine Schule des Genießens, dargeboten von Aurora Poll. Neben einer theoretischen Einführung in den Sinn des Genießens für die seelische Gesundheit bot sie den Anwesenden die Möglichkeit, alle Sinne einzusetzen, um das Geschmackserlebnis von Schokolade und Mandarinen bewusst zu erleben. Tipps von Anja Antier, um bewegt gesund zu bleiben, folgten in einem Vortrag und einem anschließenden Workshop.

Wie aus der Pressemitteilung weiter hervorgeht, betont die Klinik, dass der Haustechniker genauso zur Wohlfühlatmosphäre für Patienten beitrage wie der Therapeut, die Reinigungsdame oder die Servicekräfte. Die Kollegen seien wichtig für ein gutes Betriebsklima, das wiederum den Patienten zugutekomme.

Alexander Feilmeyr – trotz Schnee und Eis zu Fuß unterwegs – überbrachte als Bote der Klinik im Hofgarten, die zwei Wochen zuvor den Auftakt ins Jubiläumsjahr gefeiert hatte, Grüße und als Symbol des Zusammenhalts den Waldburg-Zeil Staffelstab. Am 8. Mai geht der Stab nun weiter an die Klinik Niederbayern in Bad Füssing.