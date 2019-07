Fünftklässler werden eingeschult

Fast 70 Schüler sind am Montag, 15. Juli, in der Schule am Schlosspark gemeinsam eingeschult worden. Zuerst begrüßte laut Mitteilung Schulleiter Christof Lang die neuen, angespannten Pennäler sowie deren Eltern. Begrüßt wurden die neuen Schüler der Werkrealschule von Klassenlehrerin Ilaria Leone, die der Realschule von den Klassenlehrerinnen Sabrina Schaaf und Vito Majkic. Alle drei riefen ihre Schützlinge zu sich, und sofort hätten sich die neuen Klassen zum Kennlernen auf den Weg ins neue Klassenzimmer gemacht. Während dieser Zeit stellten Christof Lang und Konrektorin Claudia Kösler den Eltern die genaue Unterrichts- und Schultagesstruktur mit Anspannungs- und Entspannungsphasen sowie das Ganztagesprogramm vor. Der Unterricht beginnt nach den Sommerferien am Mittwoch, 11. September, um 7.35 Uhr im Klassenzimmer.