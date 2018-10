Fünftklässler des Gymnasiums Aulendorf waren im Schullandheim Rückholz

Die Kennenlerntage mit erlebnispädagogischen Themen zu Beginn der Klasse 5 sind seit dem Schuljahr 2004/05 ein fester Bestandteil des Schullebens am Gymnasium Aulendorf, das diese Möglichkeit des sozialen Miteinanders nach eigenen Angaben als eine der ersten Schulen im Umkreis entwickelte. Und so fuhren auch in diesem Jahr die neuen Gymnasiasten in Begleitung ihrer Lehrer Christina Birkler und Florian Haas für vier Tage in das Schullandheim Rückholz.

Klassenvertrag ausgearbeitet

Ziel war es, sich besser kennenzulernen, die Klassengemeinschaft zu stärken und ein positives Wir-Gefühl zu entwickeln. Darüber hinaus bestand ein weiteres Ziel der Kennenlerntage darin, gemeinsam einen Klassenvertrag auszuarbeiten, der die Klasse in den folgenden Schuljahren begleiten wird und die Regeln für den Umgang miteinander und die Zusammenarbeit innerhalb der Klasse regelt.

Neben verschiedenen Wanderungen wurde laut Mitteilung auch der diesjährige Schullandheimaufenthalt vor allem durch zwei feste Programmpunkte geprägt. Zum einen gestalteten die Schüler eigenverantwortlich einen bunten Abend, bei dem sie selbst geschriebene Sketche und Zaubertricks darboten. Zum anderen stellte der Erlebnispädagogiktag einen Schwerpunkt dar, der dazu dienen sollte die Kommunikation und Kooperation zwischen den Schülern zu verbessern und Vertrauen zu schaffen, damit sie als Klassengemeinschaft noch enger zusammenwachsen. Die vielfältigen Erlebnisse während dieser Tage bildeten dann zusammen die Grundlage für die gemeinsame Erarbeitung des Klassenvertrages und für die weitere soziale Arbeit innerhalb der Klasse in der Schule, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.