Fünf Tage wie im Bilderbuch

„5 Tage wie im Bilderbuch“ lautete das Motto des Kidscamp, das vom 26. bis 30. August auf der Dobelmühle in Aulendorf vom Evangelischen Jugendwerk Bezirk Biberach in Kooperation mit dem Jugendfreizeit- und Erlebniszentrum Dobelmühle ausgerichtet wurde.

Das Kidscamp startete bei tollem Wetter unter der Leitung von Rebekka Schaaf und Jörg Wiedmayer in eine neue Runde. 125 Teilnehmer im Alter von 9-15 Jahren waren dabei, untergebracht in Zelten der Dobelmühle. Gleich am ersten Tag gab es von den insgesamt 24 Betreuern eine passende, abenteuerliche Begrüßung: alle hatten sich als Figuren aus dem Dschungelbuch verkleidet. In den weiteren Stunden und Tagen wuchsen die Kinder in ihren Zeltgruppen zusammen und lernten sich untereinander und ihre Mitarbeitenden besser kennen.

„Mit gespannter Miene verfolgten die Kinder täglich die spannenden Geschichten aus der Bibel - von Petrus, dem Jünger, der viel mit Jesus erlebte“, wie Jugendreferent Jörg Wiedmayer in einer Pressemeldung mitteilt. In den Zeltgruppen sei das Thema anschließend nochmals altersgerecht aufgegriffen und vertieft worden. Am Beispiel von Petrus sei unter anderem auch deutlich geworden, wie Gott jeden Menschen gebrauchen kann, auch Personen mit vermeintlichen Schwächen.

In den folgenden Tagen gab es auf dem Gelände der Dobelmühle viele Aktionen und Spiele: Klettern, Baden, Kicken, Wettkämpfe und Kino. Das Highlight für alle kam jedoch kurz vor Schluss: der Chaos-Tag. An diesem Tag wurden alle üblichen Regeln und Gewohnheiten außer Kraft gesetzt. So wurde beispielsweise die aufgrund von Regen ausgefallene Nachtwanderung morgens um 10 Uhr nachgeholt.

Am Freitag, dem letzten Tag des Kidscamps kamen dann die Eltern, um ihre Kinder wieder abzuholen. Mit einem gemeinsamen Gottesdienst klang das Kidscamp sinngemäß aus.

„Alles in allem waren es fünf Tage voller Spiel, Spaß, Action, Heimweh, gegenseitiger Rücksichtnahme und Gelächter - eben 5 Tage wie im Bilderbuch. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr“, freut sich Wiedmayer.