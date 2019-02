Förderverein sucht Kandidaten für neuen Vorstand

Der Kindergartenförderverein hat seine jährliche Mitgliederversammlung abgehalten. Von Anfang an waren 18 Mitglieder anwesend, heißt es in einer Pressemitteilung, so dass die erforderliche Anzahl zur Beschlussfähigkeit ohne Probleme erreicht wurde.

Nach der Rückschau über das vergangene und dem Ausblick auf das kommende Jahr, stand der Bericht des Kassenwartes auf dem Programm. Dieser fiel durchweg positiv aus. Die Ausschüttung an die Aulendorfer Kindergärten konnte laut dem Förderverein bereits erfolgen. Dieses Jahr fanden keine Wahlen statt, da dies satzungsgemäß nur alle zwei Jahre ansteht. Die erste und zweite Vorsitzende, sowie die Kassiererin wurden einstimmig entlastet.

Unter dem Tagesordnungspunkt Diverses, kam vor allem, der im nächsten Jahr anstehende Wechsel in der Vorstandschaft zur Sprache. Die anwesenden Mitglieder wurden nochmals darauf hingewiesen, dass mehrere Mitglieder des Vorstandes bei der nächsten Wahl im Januar 2020 nicht mehr zur Verfügung stehen, heißt es in der Mitteilung. So werden sowohl die erste und zweite Vorsitzende als auch die Schriftführerin ihr Amt abgeben.

Um einen möglichst reibungslosen Übergang zu ermöglichen, werden die Mitglieder gebeten, sich über eine Nachfolge Gedanken zu machen. Interessierte, die sich angesprochen fühlen, auch wenn sie noch nicht Mitglied sind, dürfen sich gerne an die erste Vorsitzende Sieglinde Thiel wenden. Somit kann also vorerst auch der 26. Kinderkleiderbasar am 30. März 2019, wie gewohnt, stattfinden, heißt es in der Mitteilung weiter.