Experte kritisiert Debatte um Fleischverzicht für den Klimaschutz

In Baden-Württemberg sind gut 35 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche Grünland, also Wiesen und Weiden – weltweit sind es sogar rund 67 Prozent. Paulina Stumm hat mit Martin Elsäßer darüber gesprochen, welche Rolle Grünland beim Klimaschutz spielt und warum er darin, kein Steak mehr zu essen, auch keine Lösung sieht. Elsäßer leitet den Bereich Grünlandwirtschaft und Futterbau am Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) in Aulendorf. An der Universität Hohenheim ist er Professor am Institut für Kulturpflanzenwissenschaften.

Herr Elsäßer, welche Bedeutung hat Grünland für den Klimaschutz?

Eine ganz wesentliche: Grünlandböden sind humusreicher und speichern damit bei angepasster Nutzung mehr Kohlenstoff als Waldböden. Bäume zu pflanzen ist beim Klimaschutz ein wichtiger Aspekt, wichtiger wäre es aber, das Grünland zu erhalten.

Martin Elsäßer (Foto: Jan Winkler)

Sind Wiesen und Weiden bedroht?

Ja, denn sie werden vermehrt umgebrochen für Ackerbau und Mais, oder in Steillagen – etwa im Schwarzwald – nicht mehr genutzt.

Sie ärgern sich über die gesellschaftliche Debatte unter dem Tenor „Fleischverzicht für Klimaschutz“. Warum?

Rinder und Rindfleisch stehen aufgrund der unbestritten vorhandenen schädlichen Methanausstöße extrem in der Kritik. Man muss aber differenzierter darüber nachdenken. Wir brauchen die Grünlandflächen für den Klimaschutz. Um sie zu erhalten, brauchen wir Kühe und Schafe, also Wiederkäuer, die das für die Ernährung von Menschen ansonsten wertlose Gras in Milch, Käse oder Fleisch umsetzen.

Überspitzt gesagt: ich bin ein besserer Klimaschützer, würde ich weiter mein Billig-Steak aus dem Discounter kaufen?

Nein. Da haben wir eine Produktionsform, die auf viel und billig ausgelegt ist. Wir müssen aber die Intensität zurücknehmen. Es macht eben einen Unterschied, ob wir über Bullenfleisch sprechen, das mit viel Mais und Kraftfutter produziert wird, oder über Rindfleisch von in der Region auf der Weide gehaltenen Tieren. Anfangen zu verzichten könnte man auf Schwein und Pute: die werden mit Getreide gefüttert, das können wir Menschen vernünftigerweise selber essen.

