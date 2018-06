Essenspreise an Aulendorfer Schulen und Kindergärten steigen nach den Sommerferien

Die Preise für das Mittagessen in Schulen und Kindergärten in Aulendorf steigen. Nach den Sommerferien kostet ein Mittagessen am Schulzentrum, an der Grundschule und im Kindergarten statt 3,50 dann 3,90 Euro. In der Kindergrippe wird der Essenspreis von 2,80 auf 3,10 Euro erhöht. Diese Erhöhung um zehn Prozent begründet die Stadtverwaltung mit gestiegenen Einkaufskosten.

Im Vergleich mit anderen Gemeinden liege Aulendorf im Mittelfeld, zwischen 3,50 und 4,20 Euro sei anderenorts üblich. Bürgermeister Matthias Burth sprach im Verwaltungsausschuss am Mittwochabend von einem Dilemma. „3,90 Euro für ein Kinderessen, das ist ein Haufen Geld“, aber die Stadt bezuschusse das Essen ja schon. 18 822 Euro sind es bei 200 Schul- und Kindergartentagen laut Sitzungsvorlage im Jahr. Dazu kommen noch Kosten für Personal, Mensa-Bestell- und Abrechnungssystem, Kosten für die Speiseresteverwertung und Energie, die im Essenspreis gar nicht einkalkuliert sind.

In diesem Jahr wurden am Schulzentrum durchschnittlich 30 Essen pro Tag ausgegeben, an der Grundschule 93, im Kindergarten 15 und in der Krippe sechs pro Tag. Der Verwaltungsausschuss hat der Preiserhöhung einstimmig zugestimmt.