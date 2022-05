Essen für Aulendorfer Schulen und Kindergärten wird teurer

Mit steigenden Preisen für das Mittagessen in Schulen und städtischen Kindergärten in Aulendorf beschäftigt sich der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 18. Mai, ab 18 Uhr im Ratssaal in Aulendorf.

So entwickeln sich die Preise

Wie die Stadtverwaltung berichtet, heben die Catering-Anbieter die Preise für die Essen, die am Schulzentrum, an der Grundschule, in den Kindergärten und in der Kinderkrippe ausgegeben werden, um 40 Cent an. Wie viel von der Erhöhung die Eltern tragen müssen, wird im Ausschuss diskutiert. Die Verwaltung spricht sich für eine Erhöhung um 30 Cent an den Schulen und um 10 Cent an den Kindergärten aus und zwar ab dem 1. September.

Des Weiteren beschäftigt sich das Gremium mit der Fortführung der kirchlichen Wohnraumoffensive Oberschwaben. Bei diesem Projekt der Caritas-Bodensee-Oberschwaben ist es Ziel, befristet Hilfsbedürftigen eine Wohnung zu vermitteln.