Es war viel los im Stadion

Die SG Aulendorf Fussball 1920 hat am vergangenen Samstag erneut einen Spieltag für die F Junioren veranstaltet. Trotz dem nicht so schönen Wetter war es ein sehr gelungener Spieltag bei dem die Jugend Abteilung der SG Aulendorf Fußball nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch kulinarisch wie gewohnt alles hervorragend organisiert hatte. Insgesamt nahmen mit dem SV Blitzenreute, SV Fronhofen, SV Horgenzell, FG 2010 WRZ, SV Wolpertswende und die SG Aulendorf sechs Vereine teil. Somit war im Aulendorfer Stadion am Lehmgrubenweg ordentlich etwas geboten. Die SG Aulendorf Fussball möchte sich noch einmal bei allen beteiligten Vereinen für das Kommen recht herzlich bedanken. Des Weiteren bedankt sich die SGA bei allen helfenden Händen. Ohne das Engagement von den vielen freiwilligen Helfer*innen wäre ein solcher Spieltag in dieser Form nicht durchführbar.