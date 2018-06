Es tut sich was am Steeger See

Das neue Edelstahlbecken an Stelle der bisherigen Wassertretstelle beim Steeger-See ist am Dienstag installiert worden. Der Ort war schon immer überaus idyllisch, die Beckenausführung aber nicht mehr zeitgemäß.

Künftig soll ein Holzsteg den Einstieg zum Wassertretbecken erleichtern, wie Guenther Blaser, stellvertretender Bauamtsleiter der Stadtverwaltung Aulendorf telefonisch bestätigte. Die weiteren Arbeiten werden in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Kneippvereins Aulendorf, Hans-Georg Eisenlauer vorgenommen. Eine Ruhebank steht schon bereit am Riedbach, der wie in früheren Zeiten das Wasserbecken speisen wird und weiter in den Steegersee fließt. Wann die Anlage freigegeben werden kann, hängt vom Fortschritt der ergänzenden Maßnahmen ab. (cbm)