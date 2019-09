Erster Tag für Erstklässler

Einschulung am Freitag, den 13.? Kein Grund zur Angst für die neuen Erstklässler der Grundschule Aulendorf. Wie die Schule in einer Mitteilung schreibt, habe die ganze Schule die Neuen mit einem selbst gestalteten Programm willkommen geheißen. Nach dem Gottesdienst, dem Musical „Die Bienenkönigin“ und der Ansprache des Schulleiters Oliver Trzeciok stellte dieser die vier Klassenlehrerinnen vor und rief dann die Kinder der einzelnen Klassen auf ihrer jeweiligen Klassenlehrerin zu folgen. Sie verließen vollbepackt mit Schulranzen und Schultüte die Stadthalle, um in der naheliegenden Grundschule ihre erste Unterrichtsstunde zu erleben. Foto: Grundschule Aulendorf