In der ersten Januarwoche 2023 findet in Aulendorf kein Markt statt. Der erste Markttag im neuen Jahr ist am Donnerstag, 12. Januar. Das teilt die Stadt Aulendorf mit. Sie weist zudem darauf hin, dass es eventuell witterungsbedingt zu Ausfällen einzelner Stände kommen kann. Der Olivenstand (Antipasti) pausiere bis einschließlich März, so die Meldung. Der Aulendorfer Wochenmarkt beginnt an Markttagen um 7 Uhr morgens und endet um 12.30 Uhr.