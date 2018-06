Die erste Runde der Relegation zur Verbandsliga Württemberg findet am Mittwoch, 13. Juni, in Aulendorf statt. Spielbeginn ist um 18 Uhr im Stadion am Lehmgrubenweg. In der ersten Runde treffen die Zweitplatzierten der Landesliga IV und Landesliga II aufeinander. Der Vertreter der Landesliga II heißt TSGV Waldstetten (in der Nähe von Schwäbisch Gmünd) und diese treffen auf den TSV Berg aus der Landesliga IV. Die SG Aulendorf Fußball 1920 freue sich dieses Spiel ausrichten zu dürfen und wünsche sich viele Zuschauer aus Nah und Fern, heißt es in der Mitteilung.