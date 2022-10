Erste gewinnt das Spitzenspiel deutlich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Landesliga Herren SG Aulendorf I – SVW Weingarten 9:1 – Die erste Herrenmannschaft setzte ihren super Saisonstart in der Landesliga mit einem eindrucksvollen Sieg in ihrem ersten Heimspiel gegen den letztjährigen Vizemeister aus Weingarten fort. Obwohl von allen Seiten ein enges Spitzenspiel erwartet wurde, konnten die Gäste letztendlich deutlich mit 9:1 bezwungen werden.

In den Doppeln gelang ein vielversprechender Start durch Arnegger/Schmid sowie das wiedervereinte Gebrüder-Doppel Wahlbrink/Müller, sie brachten die SGA mit 2:1 in Führung. In den Einzeln kamen die SGA-Jungs dann richtig in Fahrt und ließen gar keinen Punktgewinn der Gäste mehr zu. Mit konzentrierten Leistungen und auch dem nötigen Spielglück in den richtigen Momenten wurden alle weiteren Spiele gewonnen. Hervorzuheben ist die Leistung von Youngster Robin Fischer, der seinen erfahrenen Gegner Thomas Hau nach 0:2 noch bezwingen und seinen ersten Einzelsieg für die SGA feiern konnte. Die vielen Fans und der Heimvorteil hatten sicherlich ihren Anteil, bei den drei erst im fünften Satz gewonnenen Einzel. Im Einsatz waren Nico Arnegger (2), Jannick Schmid (1), Flo Henne (1), Lukas Wahlbrink, Robin Fischer (1) und Marius Müller (1).

Bezirksklasse Herren SSV Kau I – SG Aulendorf III 9:3 – Eine deutliche Niederlage musste die Dritte gegen die stark aufgestellte Heimmannschaft in Kau einstecken. Lediglich das Doppel Madlener/Weingardt und im Einzel Jürgen Lauber und Sören Laichinger konnten für einen lichten Moment sorgen.

Kreisliga A Herren SVW Weingarten III – SG Aulendorf IV 4:9 – Einen unerwartet deutlichen Sieg feierte die Vierte in Weingarten und kletterte als Aufsteiger auf Rang 3 in der Tabelle. Mitentscheidend neben einer guten geschlossenen Mannschaftsleistung war, dass nervenstark alle Fünfsätze gewonnen werden konnten. Einem guten Start durch die Doppelsiege von Kugler/Wenzel, Landthaler/G.Gußmann folgten die Erfolge von Günther Kugler, Berthold Landthaler, Thomas Wenzel, Gerhard Gußmann (2), Ralph Bitz und Jannis Wösle.

Kreisklasse SG Aulendorf Herren VI – SV Weingarten VI 6:6 – Ihren ersten hart erkämpften Punkt holte die neu gegründete Sechste im Spiel gegen Weingarten. Jürgen Baur, Jens Albert, Simon Weizenegger (2) und Jan Henkel (2) durften jubeln.