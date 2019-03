Erschließung des Baugebiets „Tafelesch“ beginnt

Ab Montag werden die Bauarbeiten zur Erschließung des Baugebiets „Tafelesch“ und zur Neuherstellung einer Regenwasserableitung aus dem Baugebiet „Tafelesch“ (entlang des Ackers parallel zur äußeren Bebauung des Hopfenweges über die Mochenwanger Straße und Fridolin-Stark-Straße) zum Retentionsbecken „Lohrer-Esch“ begonnen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August an.

Die Bauarbeiten werden von der Heydt GmbH aus Aulendorf-Unterrauhen ausgeführt. Zu Beginn der Bauarbeiten werden zuerst die Anschlussleitungen für das Baugebiet an die Bestandsleitungen in der Imterstraße angeschlossen, teilt die Stadt weiter mit. Hierzu ist in der Zeit von Montag bis voraussichtlich 5. April eine Vollsperrung im Bereich der Imterstraße 29 bis 36 erforderlich.

Die Umleitung ist örtlich ausgeschildert und führt über die Mochenwanger Straße, innerhalb der Ortslage Zollenreute, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Fußweg von Zollenreute nach Esbach bleibe derzeit zur Begehung offen; es sei jedoch unabdingbar, dass im Rahmen der fortführenden Bauarbeiten dieser Fußweg zu einem späteren Zeitpunkt zeitweise dann gesperrt werden müsse. Ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt werde im Bereich der Imterstraße 51 ein zusätzlicher Regenwasserschacht in die bestehende Leitung eingebaut. Auch hier müsse dann die Imterstraße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden.