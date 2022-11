Ersatzgeschwächte Erste rettet knappen Sieg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Landesliga Herren SG Aulendorf I - SC Staig III 9:7 Nach einem starken Start mit fünf Siegen aus vier Spielen, wobei nur das Doppel Fischer/Kösel Muñoz knapp im fünften Satz dem Gegner gratulieren mussten, hatte Staig seine starke Phase. Sie gingen ebenfalls bei vier von fünf Spielen als Sieger vom Tisch. Bei diesem Spielstand gewannen Henne, Fischer und Müller, ehe Petrino seinem Gegner gratulieren musste. Auch Kösel Muñoz verlor sein Spiel gegen Schill, wodurch es zum Schlussdoppel Arnegger/Henne gegen Aßfalg/Aßfalg kam. Hier behielt das Aulendorfer Doppel mit 3:0 die Oberhand. Somit ist man mit einer Niederlage weiter in dem Kampf um die Meisterschaft dabei. Im Einsatz waren Nico Arnegger (1), Flo Henne (2), Robin Fischer (1), Marius Müller (2), Paolo Petrino und Alberto Kösel Muñoz.

Bezirksklasse Herren SG Aulendorf III - VfB Friedrichshafen I 9:1 Überraschend deutlich konnte die „Dritte“ ihr Heimspiel gegen Ligakonkurrent VfB Friedrichshafen gewinnen. Verstärkt wurde die Mannschaft durch Daniel Jurow aus der zweiten Garnitur, was letztlich gegen die ohne ihren Spitzenspieler Eisele angetretenen Gäste den Unterschied machte. Die Eingangsdoppel gewannen Jurow/Schmotz und Weingardt/Laichinger, während Merk/Lauber dem Spitzendoppel der Gäste gratulieren mussten. In der Folge gewannen die Aulendorfer alle Einzel, vier Spiele davon konnten jedoch erst im fünften Satz entschieden werden. Letztlich stand das in dieser Höhe nicht unbedingt erwartete 9:1 für Aulendorf fest. Es spielten: Daniel Jurow (2); Klaus Merk (1); Benedikt Schmotz (1); Jürgen Lauber (1); Uli Weingardt (1) und Sören Laichinger (1).

Kreisliga A Herren SG Aulendorf IV - SV Oberteuringen I 8:8 Einen heißen 4,5-stündigen Kampf lieferte die Vierte gegen das Tabellenschlusslicht, welche dabei nicht unverdient einen Punkt entführten. G. Kugler (2), S. Laichinger (1), B. Landthaler, Th. Wenzel, G. Gußmann (2), R. Bitz (2).

Kreisliga D Herren SGA V - TSB Ravensburg II 6:9 Die Fünfte musste im Spitzenspiel der Liga eine knappe Niederlage gegen einen starken Gegner einstecken. Müller (2), Braun (1), Scheibenstock (1), Ph. Gußmann (2), D. Gußmann (1), Baur.

Kreisklasse Herren SG Aulendorf VI - SV Schmalegg I 3:7 Ehrenpunkt im Einzel: Jürgen Baur.

Kreisliga Mädchen SGA 2- Kißlegg 3 9:1 Bensel, Döbele, Nuritdinow, Nagy je zwei Punkte.