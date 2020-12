Ernst Deuer und Steffen Wild erhalten Wissenschaftspreis

Der diesjährige Wissenschafts- und Transferpreis der Stadt Ravensburg geht an Steffen Wild und Professor Ernst Deuer, der in Aulendorf lebt, für ihre Arbeit an der Panel-Studie „Studienverlauf – Weichenstellung, Erfolgskriterien und Hürden im Verlauf des dualen Studiums an der DHBW“. Das teilt die Duale Hochschule mit.

Was sind die Kriterien, damit ein duales Studium erfolgreich verläuft oder auf der anderen Seite zum Abbruch führt? Das haben Deuer und Wild gemeinsam mit Kollegen der DHBW Stuttgart erforscht. Die beiden Forscher betrachteten dabei zum Beispiel Kriterien wie den Schulabschluss der Studenten. Ebenso, welchen Einfluss das Studienpensum oder die Einschätzung der Work-Life-Balance hat. Auch die Praxisphasen werden durch die Panel-Studie gründlich unter die Lupe genommen. „Eine Botschaft an die Unternehmen ist etwa, dass die Studierenden in ihren Praxisphasen herausfordernde Arbeiten zu schätzen wissen, ebenso wie Vielfalt und Interaktion“, wird Deuer zitiert.

Den Transfer von Wissen würdigt die Stadt Ravensburg mit dem mit 1000 Euro dotierten Wissenschafts- und Transferpreis, der in jedem Jahr an Studenten oder Professoren der DHBW Ravensburg vergeben wird. Oberbürgermeister Daniel Rapp habe bei der Preisverleihung herausgestellt, dass die DHBW Ravensburg als „Erfolgsmodell“ und „Exportschlager“ ein wichtiger Faktor für die Stadt Ravensburg sei. (sz)