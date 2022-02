Erneuter Hilfstransport aus Aulendorf ins Ahrtal

Zum zweiten Mal ist die Firma Heydt ins Ahrtal aufgebrochen. Vergangenes Wochenende startete der zweite Hilfstransport des Aulendorfer Fuhr- und Baggerbetriebs, konkret nach Dernau und Ahrbrück, wie das Unternehmen Heydt mitteilt. Während beim ersten Transport Baumaschinen und Baugeräte für die Aufräumarbeiten sowie ein Stapler für die Weinlese transportiert wurde, waren es dieses Mal Baumaterialien, Bauholz und ein Container, der komplett mit Malerwergzeug und Malerzubehör gefüllt war.

Kontakte über den Musikverein

Organisiert wurde der Transport von Helmut Heydt, der selbst persönliche Freundschaften in Dernau pflegt, wie es in der Pressemitteilung heißt. Kontakt nach Dernau hat Heydt über den Musikverein Fronhofen (deren Dirigent er ist), der seit mehr als 50 Jahren freundschaftliche Beziehungen zum Weinkulturdorf Dernau pflegt. Mitglieder des Musikvereines waren es auch, die das Material des Transportes sammelten und bereitstellten.

Bauholz und Kreuz

Zur selben Zeit organisierte Manfred Hügler vom Roten Kreuz in Aulendorf zusammen mit der Familie Engel (Hotel & Diner Aulendorf) einen weiteren Hilfstransport nach Ahrbrück. Da ihre Ladekapazität begrenzt war, wurde kurzerhand Bauholz sowie ein Holzkreuz, dass von der Schreinerei Thaler aus Aulendorf gefertigt wurde, auf den Lastwagen der Firma geladen und mitgenommen.

„Sowohl in Dernau, als auch in Ahrbrück wurde der Hilfstransport mit Freude und großer Dankbarkeit in Empfang genommen“, heißt in der Pressemitteilung abschließend.