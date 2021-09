Ermittlungen gegen mutmaßlich bekifften Fahrer

Zu einer Blutentnahme musste ein 28 Jahre alter Autofahrer die Polizei begleiten, nachdem diese ihn wegen des Verdachts der Drogenbeeinflussung am Steuer aus dem Verkehr gezogen hat. Die Polizeistreife kontrollierte den Mann am Sonntagnachmittag in der Altshauser Straße, als er deutliche Anzeichen auf eine Rauschgiftbeeinflussung zeigte. Nachdem ein Test dies bestätigte, musste der Mann seinen Wagen stehen lassen. Sollte die Blutuntersuchung ebenfalls positiv ausfallen, hat der 28-Jährige mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen, wie die Polizei mitteilt.