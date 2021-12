Erfolgreiche Orangenaktion der Evangelischen Thomaskirche Aulendorf

Am Wochenende zum zweiten Advent war es wieder Zeit für die 8. Orangenaktion der Jungscharen der Evangelischen Thomaskirchengemeinde. In der Hauptstraße von Aulendorf gab es vor der Bäckerei Leser einen Stand, an dem die Kinder mit ihren Mitarbeitenden die Orangen anboten. Zusätzlich bestand die Möglichkeit, nach beiden Sonntagsgottesdiensten vor der Thomaskirche die Früchte zu erwerben. Nach mehreren Stunden Verkauf an der frischen Luft und vielen netten Begegnungen konnten tatsächlich alle 18 Kisten Orangen verkauft werden. Die fair gehandelten Bio-Orangen werden übrigens schon immer über Banafair, eine entwicklungspolitische Non-Profit-Organisation, direkt aus Griechenland bezogen. Der komplette Erlös wird nun an den Weltdienst des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg weitergegeben. Abzüglich der Einkaufskosten können damit rund 450 Euro gespendet werden – so viel wie noch nie. Das Jugendwerk unterstützt im Sudan ein Projekt für sauberes Trinkwasser durch den Bau von Brunnen. Foto: Jörg Widmayer