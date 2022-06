Enorme Kostensteigerungen beim Kindergartenneubau in Aulendorf

Mit Mehrkosten in Höhe von rund 160.000 für den Kindergartenneubau beschäftigt sich der Ausschuss für Umwelt und Technik des Aulendorfer Gemeinderats am Mittwoch, 29. Juni. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr und findet im Ratssaal statt.

Nicht die erste Kostensteigerung beim Kindergarten

Schon vor Baubeginn waren die Kosten für den neuen Kindergarten „Schatzkiste“, der in der Nähe des Schulzentrums gebaut wird, immer wieder gestiegen. Beim Spatenstich Anfang Mai ging die Stadt noch von Gesamtkosten in Höhe von etwa 6,5 Millionen Euro aus. Doch nun könnten weitere Kostensteigerungen auf die Stadt zukommen.

Materialkosten seit Ukraine-Krieg stark gestiegen

Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, befindet sich die Stadt Aulendorf zurzeit in Verhandlungen mit der Firma, die im Februar mit dem Rohbau beauftragt wurde. Die Firma begründet die Mehrkosten damit, dass die zur Zeit der Ausschreibung im Januar 2022 kalkulierten Materialpreise mit Beginn des Ukraine-Krieges sprunghaft angestiegen und nicht mehr „auskömmlich“ seien.

Der Bauvertrag wurde am 23. Februar, also einen Tag vor Kriegsbeginn, mit einer Auftragssumme von rund 1,6 Millionen Euro abgeschlossen. Ob und in welcher Höhe die Firma die gestiegenen Preise an die Stadt weitergeben kann, ist noch unklar. In der Sitzung wird das Gremium über das weitere Vorgehen beraten und einen Beschluss fassen.

Weitere Tagesordnungspunkte

Weitere Tagesordnungspunkte sind acht Baugesuche, darunter für das Dorfgemeinschaftshaus mit Sportheim in Blönried. Darüber hinaus wird der Energiebericht 2021 vorgestellt.