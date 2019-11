Enkeltrickversuch in Aulendorf scheitert

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochmittag gegen 12 Uhr eine 83-jährige Frau in Aulendorf angerufen, sich dabei als ihr Enkel ausgegeben und erklärt, dass er sich gerade auf dem Landgericht Friedrichshafen befinde und wegen eines Autokaufs in finanziellen Nöten sei. Laut Polizeibericht war der Rentnerin die Betrugsmasche bereits bekannt. Sie stellte dem Anrufer mit dem erfundenen Namen ihres vermeintlichen Enkels eine Fangfrage, auf die der Anrufer hereinfiel. Schaden ist der Rentnerin nicht entstanden. Ihr Sohn zeigte den Sachverhalt bei der Polizei an.