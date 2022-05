Die Räuberbahn zwischen Aulendorf und Pfullendorf fährt wieder

Die Räuberbahn pendelt vom 1. Mai bis zum 16. Oktober jeden Sonn- und Feiertag zwischen Aulendorf und Pfullendorf, bringt Ausflugsgäste in die wildromantische Natur und bietet viele familienfreundliche Aktivitäten zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Die Radmitnahme sowie die Mitfahrt mit Gästefahrkarte ist kostenlos. Die Räuberbahn sei allerdings erneut mehr als nur Schienenpersonenverkehr, heißt es in einer Pressemeldung der Stadtverwaltung Pfullendorf. Vielmehr gebe es diese Saison wieder viel Programm im Zug und entlang der Strecke.

Denn in diesem Jahr sind Veranstaltungen entlang der Räuberbahnstrecke wieder möglich. Ob eine geführte Fahrradtour ins Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf, Musik im Zug, Seifenkistenrennen in Pfullendorf oder eine Kutschfahrt in Burgweiler: Die Räuberbahn bringt ihre Fahrgäste bequem und umweltfreundlich hin und zurück. Alle Events sind auf den Fahrplan abgestimmt und werden rechtzeitig und regelmäßig online auf www.raeuberbahn.de veröffentlicht.

Beliebt bei den Fahrgästen: Auf der Fahrt mit der Räuberbahn darf auch der Räuber nicht fehlen. (Foto: Lena Kessler)

Die Zugbegleiter geben jede Menge Informationen zur Bahn und zur Strecke sowie zum Räuberweg in Ostrach und zum Zinkenpfad in Pfullendorf und verteilen Belohnungen für fleißige Rätsellöser. Wer dem Lokführer mal über die Schulter schauen mag oder Fragen oder Anregungen hat, darf die Zugbegleiter gerne ansprechen.

Seit 2021 gibt es die Räuberbahn auch zum Mitmachen: Als Sponsor oder aktiv im Förderverein Räuberbahn e. V. am Erhalt der Strecke mitarbeiten, als Erlebniszugbegleiter den Menschen unsere Heimat näherbringen oder als ehrenamtlicher Lokführer sogar selbst fahren – es gibt viele Möglichkeiten, die Räuberbahn zu unterstützen! Diesbezügliche Nachrichten an mitmachen@raeuberbahn.de

Viele weitere Ausflugstipps, Fahrpläne und aktuelle Veranstaltungen finden sich auch auf der neu überarbeiteten Website www.raeuberbahn.de