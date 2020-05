Endlich wieder Spielplatz und Kindergarten in Aulendorf

Leergefegte Straßen und Gassen, verwaiste Schulen, Kindergärten und Kitas, stillgelegte Spielplätze allerorts. Ja, auch in und um Aulendorf ist das Alltagsleben der Jüngsten weitestgehend lahmgelegt. Doch ein Silberstreifen am Horizont seit vergangenem Mittwoch dürfen die Spielplätze wieder bespielt werden und für den 18. Mai ist zumindest eine halblastige Öffnung der Kindergärten und Kitas angedacht.

Sind die Erleichterungen eine Entlastung?

Ein Aufatmen für alle stressgeplagten Eltern in dieser Krise, die zwischen Arbeit, Homeoffice und Haushalt ihre Kinder trotz allem auch in dieser Krisenzeit irgendwie beschäftigen müssen, und dies ohne jedes mögliche Freizeitangebot. Nicht immer einfach, denn Kinder bleiben auch in Zeiten einer Pandemie bei allem Verständnis und Erklärungen seitens der Erwachsenen nun einmal Kinder mit all ihren Bedürfnissen, Wünschen, ihrem Tatendrang und all ihren Fragen und ihrer wachsenden Ungeduld.

Doch inwiefern stellen diese geplanten Lockerungen tatsächlich eine Erleichterung und Entlastung der Familien dar? Und wie wird die hälftige Öffnung der Kinderhäuser in der Praxis konkret umgesetzt werden? Fragen über Fragen, die sich vor allem Aulendorfs Eltern in diesen Tagen sicherlich ein um das andere Mal stellen.

Skepsis bei Abstandhalten

„Ich freue mich für alle Kinder, dass unsere Spielplätze wieder zugänglich sind“, meint die Aulendorferin Stephanie Müller, Mutter zweier Töchter im Alter von beinahe zwei und fünf Jahren, und gibt jedoch zu bedenken. „Aber dem Abstandhalten bei den Kleinen sehe ich mit großer Skepsis entgegen, vor allem, wenn die Kinder sich kennen und einander oftmals lange nicht gesehen haben.“

Ähnlich sieht dies Vanessa Rösch, ebenfalls Aulendorferin und Mutter dreier Kinder im Alter von knapp drei bis sieben Jahre. „Wir waren seit der Öffnung noch nicht auf den Spielplätzen, weil wir im Prinzip alles, was dort geboten wird, größtenteils in irgendeiner Form im Garten haben. Es ist sicherlich eine große Erleichterung für alle Familien ohne Garten, aber dass der gebotene Abstand dort immer eingehalten werden soll, kann ich mir nicht recht vorstellen.“

Ging langsam an die Substanz

So ist Vanessa Rösch aus ihrer eigenen Situation heraus, wie sie berichtet, unwahrscheinlich froh, wenn die Kindergärten zumindest zu einem Teil wieder öffnen können, da drei Kinder, Haushalt, Homeoffice und „Homescooling“ langsam wirklich „an die Substanz“ gingen und hält diesen Schritt für alle derart eingespannten Mütter oder Eltern für geradezu „bitter notwendig“.

Als wichtig erachte sie es ferner bei der Umsetzung, dass jeweils genau auf die persönliche familiäre Situation Rücksicht genommen werde und der Bedarf danach ausgerichtet würde. „Natürlich wünschen sich nach diesen Wochen letztlich alle Eltern wieder eine Entlastung bei der Kinderbetreuung, das verstehe ich nur allzu gut. Aber ob jemand dann neben dieser Betreuung auch noch irgendwie auf seine Arbeitsstunden kommen muss, ist nochmal eine andere Hausnummer.“

Wer braucht Betreuung tatsächlich?

Auch müsse es nach Rösch eine Rolle spielen, zu wie viel Prozent die jeweiligen Mütter arbeiten und ob die Eltern gerade tatsächlich arbeiteten oder eventuell in Kurzarbeit seien. „Das ist niemand gerne freiwillig, das ist mir auch klar, aber in der jetzigen Ausnahme-Situation sollte jeder ehrlich darlegen, ob und inwiefern er wirklich auf die Betreuung der Kinder angewiesen ist oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt, nur so kann man den Familien, die am Anschlag sind, zumindest ein bisschen gerecht werden.“

Für Stephanie Müller wäre es indes von großem Vorteil, wenn ihre Kinder beispielsweise an zwei festen Wochentagen betreut werden könnten, an welchen sie arbeiten müsse, und nicht wochenweise. Dies würde jedoch möglicherweise in der Planung und Umsetzung leider recht kompliziert, merkt Müller an. „Für uns wäre dies aber ein unglaublicher Vorteil. Wenn meine Kleine nicht gerade schläft und mein Mann arbeitet, ist Homeoffice in der Praxis einfach unwahrscheinlich schwierig.“

Alles mehr als verständlich, die neue Situation stellt alle Eltern und berufstätige Eltern im Speziellen leider vor ganz neue Herausforderungen und lässt sie oftmals an ihre Grenzen kommen. Genauso sei es ein Unterschied, die Kinder in einem möglicherweise großen Garten „springen lassen zu können“ als in einer kleinen Wohnung, daher sei es nach Rösch ferner auch unerlässlich, bei den jetzigen Überlegungen die jeweilige häusliche Situation unbedingt mit einzubeziehen.

Rollierendes System wahrscheinlich

So trafen sich denn auch an diesem Dienstag Vertreter aller Kindergartenträger und Leitungen der Kinderhäuser, Bürgermeister und Leute aus der Stadtverwaltung zu einer Vorab-Besprechung der möglichen Umsetzung des hälftigen Betreuungskonzeptes.

Hierbei konnte es bisher jedoch nur zu einem gegenseitigen Austausch verschiedener Möglichkeiten kommen, berichtet Margot Schwald, Leiterin des städtischen Kinderhauses „Villa Wirbelwind“, da auch sie selbst immer noch auf Vorgaben von Seiten des Landes warteten. „Wahrscheinlich wird es in irgendeiner Form auf ein rollierendes System hinauslaufen, um allen Eltern gerecht zu werden“, vermutet Rösch und ergänzt: „Sonst käme möglicherweise auch schnell Unmut, Neid und Missgunst unter den Eltern auf, und das brauchen wir in der jetzigen Situation zusätzlich wirklich nicht.“ Nein, wahrlich nicht. Da heißt es für alle Eltern leider einfach nochmals abwarten. Und Tee trinken.