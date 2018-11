Elternabend für künftige Erstklässler

Die Grundschule Aulendorf lädt alle interessierten Eltern künftiger Erstklässler zum Elternabend im Hinblick auf die Einschulung zum kommenden Schuljahr 2019/2020 ein. Er findet am Mittwoch, 28. November, um 19 Uhr im Mensabereich der Grundschule Aulendorf statt.

Zu diesem Elternabend sind laut Mitteilung alle Eltern eingeladen, um den Weg bis zur Einschulung vorgestellt zu bekommen. Neben der Erläuterung zu den Aufgaben der Kooperation Kindergarten-Schule werden die Kooperationslehrer in den neun Kindergärten in Aulendorf und seinen Teilorten vorgestellt, die die Kinder bis zum Start in der Grundschule begleiten. Ein daran anschließender Vortrag zum Thema „Schulreifes Kind“ soll die Kriterien der Schulfähigkeit aufzeigen und Hilfestellungen geben. Außerdem wird zu den Bereichen „Zurückstellung vom Schulbesuch“, der „Vorzeitigen Einschulung“ sowie zum Thema Inklusion informiert. Auch das schulische Profil und das Konzept der Ganztagesschule werden an diesem Abend vorgestellt.