Eltern lernen ihre Kinder beim Lernen zu unterstützen

Mehr als 100 Eltern, Erzieher und Lehrer hörten und erlebten am Studienkolleg St. Johann in Blönried einen spannenden Vortrag zum Thema „Lernen lernen“. Mit Humor und praxisnah informierte Astrid Brüggemann ihr Publikum über Methoden zum effizienteren Lernen, wie man sein Kind bei den Hausaufgaben unterstützen kann und welchem Lerntyp das eigene Kind wohl entspricht. Die Referentin war aus München angereist, wo die zertifizierte Mentaltrainerin seit vielen Jahren ein Coaching-Studio leitet.

Publikum wird einbezogen

Zunächst erklärte Brüggemann, wie das menschliche Gehirn aufgebaut ist und was Lernen überhaupt sei. Dabei wurde schnell klar, dass es darum geht, gespeicherte Informationen vom Ultrakurzzeit- über das Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis zu befördern. Um dies zu verdeutlichen, wurde das Publikum miteinbezogen, indem es zum Beispiel 20 Begriffe in zwei Minuten lernen sollte. Schnell wurde jedem klar: Mit Struktur und Ordnung geht das viel besser. Die Referentin fasste am Ende dieser Einheit zusammen, dass Eltern ihre Kinder wirkungsvoll beim Lernen unterstützen können, wenn sie ihnen vermitteln, dass der Lernstoff geordnet werden muss. Innerhalb der geordneten Kategorien sollten die Lerneinheiten aus „Siebener-Päckchen“ bestehen. Besonders beim Wörterlernen oder beim Lernen von Fakten sei dies zu beachten.

Dass auch Pausen unerlässlich für erfolgreiches Lernen sind, betonte die Referentin an mehreren Stellen. Entscheidend sei aber, dass diese Ruhezeiten im sinnvollen Rhythmus stattfänden und ohne mediale Reizüberflutung gestaltet seien. Brüggemann empfahl das Spielen an der frischen Luft bei jüngeren Kindern, Joggen oder kreative Tätigkeiten bei älteren Kindern. Fernsehen oder Spiele an Konsolen verhinderten nämlich das Abspeichern der gerade gelernten Informationen im Gehirn.Die Referentin ging in ihrem Vortrag auch auf Heftführung, unterschiedliche Lernmethoden und Hausaufgaben ein. Dass diese wichtig sind, wurde deutlich, als sie den Unterschied zwischen dem Lernen und dem Wiederholen erklärte. Denn eines ist für alle Methoden wichtig: Je kürzer der Zeitraum zwischen den Wiederholungen, desto eher gelangt das Wissen ins Langzeitgedächtnis.

Nach einer Pause, die viele auch zu einem kurzen Gespräch mit der sympathischen Referentin nutzten, wurden die unterschiedlichen Lerntypen vorgestellt. Dabei betonte Brüggemann, dass nach neuester Forschung erwiesen sei, dass niemand exakt einem dieser Typen zugeordnet werden könne. Aber gerade kleinere Kinder würden doch Tendenzen zu einem bestimmten Lerntyp zeigen. Bei der Vorbereitung von Prüfungen gehen der logisch-abstrakte Typ, der sicherheitsliebende Typ, der emotionale Lerntyp oder der kreativ-chaotische Typ sehr unterschiedlich vor. Auch hier betonte Astrid Brüggemann wieder, wie wichtig es ist, die Motivation zum Lernen zu erhalten, indem man wisse, wie das eigene Kind am besten lernen könne. Praktische Tipps gab es auch hier, damit die Eltern ihren Kindern zielgerichtet helfen können.

Mit viel Applaus wurde die Referentin entlassen. Klaus Schneiderhan überreichte im Namen des Elternbeirates ein Geschenk mit kulinarischen Genüssen der Region. Das Echo aus dem Publikum war positiv: „Toll, dass sie so lebensnah geblieben ist. Wir nehmen viel mit nachhause und werden sicher einige der Tipps umsetzen.“