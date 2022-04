Elli Preiß und Nadine Blaser mit guter Leitung auf Platz 5

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei Nachwuchskräfte der SGA konnten sich für das überregionale Regionenranglistenturnier qualifizieren, wobei die jeweils zwei stärksten Nachwuchsspieler/innen eines jeden Jahrgangs aus den Bezirken Allgäu/Bodensee, Donau, Ulm und Ostalb am Start waren. Elli Preiß (U13) hatte sich mit einem 2. Platz über den Bezirk direkt dafür qualifiziert und lieferte in Biberach eine gute Leistung ab, landete am Ende mit 3:3 Siegen auf Platz 5. Mit zwei sicheren 3:0 Siegen gestartet, musste sie dann mit 1:3 und 2:3 den Gegnerinnen gratulieren, ehe sie beim 3:1 wieder in die Erfolgsspur kam. Das letzte Spiel gegen die spätere Siegerin endete 0:3 und so stand am Ende ein sehr respektabler 5. Rang zu Buche, der Lohn für die gute Trainingseinstellung.

Nadine Blaser (U19) brauchte etwas Glück, um ins Feld der Besten nachrücken zu dürfen. Hier zeigte sie dann in ihrem letzten Jugendjahr eine gute Leistung. In der Vorrunde spielte sie selbstbewusst auf, landete 4:1 Siege, wobei sie beim Fünfsatzsieg nervenstark in der Verlängerung gewann und so als Gruppenzweite in die Endrunde einzog. Hier gelang ihr ein knapper 3:2 Erfolg bei zwei 1:3 Niederlagen, was einen sehr beachtlichen 5. Endrang bedeutete.