Eleonora Preß zweifache Tischtennis-Kreismeisterin U 13

Die TSG Ailingen richtete die Tischtennis-Meisterschaften der Jugend im Sportkreises Bodensee aus und freute sich über mehr als 120 Anmeldungen. Leider spielte die Technik der Turnierleitung am Anfang einen Streich, so dass sich der Turnierablauf deutlich verzögerte und in die Länge zog, was Geduld der jungen Spieler/innen und deren Betreuer forderte.

Die SG Aulendorf zeigte sich mit insgesamt 16 Teilnehmer/innen von ihrer besten Seite, zeigen die intensiven Bemühungen um den Nachwuchs erste Früchte, auch wenn es zur absoluten Spitze noch ein gutes Stück zu gehen ist.

Mädchen U13: Hier zeigte sich Elli Preiß spielerisch deutlich überlegen und so konnte sie ungefährdet den Kreismeistertitel erringen und zusammen mit ihrer Partnerin Fischer vom SV Wolpertswende setzte sie mit Platz 1 noch das I-Tüpfelchen auf ihre Leistung

Mädchen U14: Hier war die SGA stark vertreten und die Leistung stimmte mehr als positiv, konnte sich Nele Angele mit einem starken Endspurt noch mit Platz 2 belohnen. Auch Selina Bensel zwang die spätere Siegerin in ihrem letzten Spiel in den Entscheidungssatz, am Ende landete sie auf Platz 4. Fünfte wurde Jana Nuritdinow, , direkt vor Lina Döbele (6).

Im Doppel trafen im Halbfinale Angele/Döbele auf die zweite SGA-Kombination S. Bensel/Nuritdinow, was Letztere knapp im Entscheidungssatz für sich entschieden. Das Endspiel ging mit 0:3 an die Mädels aus Kißlegg.

Mädchen U12: Lätizia Puz mit Platz 3 überraschte positiv, gefolgt von 4. Annika Kübler, 5. Alina Bensel

Jungen U11: Luis Manz spielte ein gutes Turnier, zeigte schon viel von dem Erlernten, hatte Freude am Wettkampf und erkämpfte Platz 6.

Jungen U12: Arthur Feßler mit Platz 4 und Jannik Dangel auf Platz 5 konnten die Chance nutzen, um wertvolle Wettkampferfahrung zu sammeln

Jungen U13: Während Felix Weinfurter trotz gutem Spiel noch ohne Sieg blieb, konnte Markus Matiebe überraschen. Als Gruppenzweiter schaffte er den Sprung in die K.O.-Runde, wo er dann dem späteren Endspielteilnehmer gratulieren musste.

Jungen U14: Paul Neumann blieb sieglos, ebenso wie Jakob Schultheiß, obwohl so öfters knapp am Satzgewinn schnupperten. Marcel Maier schaffte den Sprung ebenfalls nicht aus der Gruppe, bei 1:2 Siegen ließ er dennoch bei seiner Fünfsatzniederlage gegen den späteren Sieger mit einer guten Leistung aufhorchen.