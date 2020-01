In der Reihe Mittwochseminare an der Hochschule Weingarten spricht Christopher Karatsonyi am Mittwoch, den 22. Januar um 18 Uhr über das Thema „Das wahre Gesicht der E-Mobilität: Elektroautos in der täglichen Praxis“, die Vor- und Nachteile von Elektroautos im Alltag. In seinem Vortrag wird Karatsonyi unter anderem die gesellschaftlichen Hürden der Elektromobilität beleuchten. Dabei spielen vor allem Faktoren wie die Reichweite der Fahrzeuge, die Infrastruktur und die Batterieherstellung eine wichtige Rolle. Außerdem erläutert er anhand zweier Roadtrips mit Elektroautos – einmal nach Prag und einmal nach Nizza – den Zeitverlust und den Entspanntheitsgrad der Fahrten.

Das BUS Aulendorf fährt mit dem BOB nach Niederbiegen und dann mit Fahrrädern zur Hochschule nach Weingarten und bietet eine Mitfahrt an. Treffpunkt ist um 17 Uhr auf Bahnsteig 4 am Aulendorfer Bahnhof. Für die Fahrt organisiert das BUS Fahrkarten. Abfahrt des BOB ist um 17:08 Uhr. Rückfahrt ab Niederbiegen wird um 20:35 sein mit Ankunft in Aulendorf gegen 20:49 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Kosten für die Fahrkarten übernimmt das BUS, die Mitnahme der Fahrräder im BOB ist kostenlos sowie auch der Eintritt zum Vortrag an der Hochschule. Informationen können unter www.bus-aulendorf.de.