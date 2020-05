Elektrifizierung der Südbahn: 44-Meter-Joch im Aulendorfer Bahnhof verbaut

Elektrifizierung Südbahn

Die älteste Eisenbahnstrecke Württembergs, die Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen, wurde 1850 eröffnet, Anfang des 20. Jahrhunderts zweigleisig ausgebaut und nun, Anfang des 21. Jahrhunderts, wird sie elektrifiziert. Zum Bauprojekt „Elektrifizierung Südbahn“ zählt auch der Abschnitt von Friedrichshafen nach Lindau-Aeschach. Auf der Strecke werden, so schreibt die Bahn, auf rund 120 Kilometer zwischen Ulm und Friedrichshafen und weiter bis Lindau 4000 Masten errichtet und 250 Kilometer Oberleitung verlegt. An 35 Straßenüberführungen und 38 Bahnübergängen wird gearbeitet, Gleise werden abgesenkt und Stützmauern und Straßenbrücken neu gebaut – eine davon bei Aulendorf. Spatenstich des imposanten Infrastrukturprojekts war im Frühjahr 2018. Seither arbeitet es sich von Ulm in Richtung Bodensee voran, mittlerweile laufen die Hauptarbeiten auf dem seit März gesperrten Streckenabschnitt von Aulendorf über Mochenwangen und Niederbiegen bis Ravensburg. Zuständig für die Elektrifizierung der Südbahn ist das Unternehmen Spitzke SE aus Großbeeren im Süden von Berlin – übrigens auch für das sich ab 14. September bis 19. Dezember anschließende Teilstück von Ravensburg bis Friedrichshafen. Die gesamte Elektrifizierung der Südbahn soll Ende 2021 abgeschlossen sein. Dann soll die Strecke unter Strom in Betrieb gehen. (pau)