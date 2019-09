Eisenbahnern stellte die Bahn in Aulendorf früher Wohnungen

Das waren noch Zeiten, als Arbeitgeber für ihren Beschäftigten Wohnraum zu sozialen Preisen zur Verfügung stellten. So geschehen im 20. Jahrhundert in Aulendorf, als die Bahn einer der größten Arbeitgeber der Stadt war.

An verschiedenen Standorten in Bahnhofsnähe hat die bahneigene Siedlungsgesellschaft damals Wohnblöcke gebaut. So wurde für die Beschäftigten in der Nähe ihres Arbeitsplatzes Wohnraum zu sozialen Preisen geschaffen, ohne, dass eine reine „Eisenbahnersiedlung“ dabei entstanden ist. „Das Leben in Aulendorf spielte sich zu dieser Zeit hauptsächlich in der Unterstadt ab“, weiß Michael Osdoba, Vorsitzender des Heimatvereins Traditio. Der soziale Wohnungsbau begann um die Jahrhundertwende. In Aulendorf seien viele Wohnkomplexe in den 1930er- und 40er-Jahren entstanden und bald hätten Bahnbedienstete auch die ersten eigenen Einfamilienhäuser gebaut.

Hubert Oswald, geboren 1939, ist als Sohn eines Wagenwerkmeisters mit seinen vier Brüdern in einer Eisenbahnerwohnung in der Allewindenstraße 148 aufgewachsen. Kein Mensch wisse, so Oswald, woher das eine der vielen Siedlungshäuser „im Karree Allewinden – Uhlandstraße – Graf-Erwin-Straße – Zeppelinstraße“ diese seltsame Nummer her hatte. Oswald, der seine eigene Eisenbahnerlaufbahn vierzehnjährig als Jungwerker begann, erinnert sich noch gut an die Wohnung im Erdgeschoss, in der die Eltern 1936 eingezogen waren und 55 Jahre, bis zum Tod des Vaters, wohnten.

Zinkbadewanne stand im Keller

Auf etwa 90 Quadratmetern Wohnfläche, aufgeteilt in zwei Bubenkammern, Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche. Ein Badezimmer habe es viele Jahre nicht gegeben. Dafür stand im Keller in der Gemeinschaftswaschküche eine große Zinkbadewanne. „Man konnte auch in der Eisenbahnerbadeanstalt im heutigen ESV-Sportheim für ein paar Pfennige duschen oder ein Wannenbad nehmen“, berichtet er. Dafür gehörte zu jeder Wohnung, die alle denselben Grundriss hatten, ein kleiner Gartenanteil. Seine Eltern hätten dort Hühner und Hasen gehalten und zusätzlich, wie viele andere, von der Eisenbahner-Landwirtschaft ein Krautland entlang der Bahnlinie gepachtet. „Zu der Zeit war es ein Privileg, Eisenbahner zu sein“, betont der Pensionär. Ob Rangierer, Stellwerker, Lok- oder Zugführer, Fahrdienstleiter oder Fahrkartenverkäufer, jeder Bahnbeschäftigte konnte sicher sein, über kurz oder lang eine Wohnung zu bekommen, fügt er abschließend hinzu.

Auch Beat Härle, Jahrgang 1937 und Sohn eines Oberlokführers, ist in einer Eisenbahnerwohnung aufgewachsen. „Wohnungsnot war damals kein Thema“, versichert er sich rückblickend. Und teuer war die Wohnung wohl auch nicht, zumindest hätten die Eltern nie über die Höhe der Miete geklagt, erinnert sich Härle.

Dienstwohnung im Bahnhofsgebäude

Zu Blütezeiten hatte der Bahnhof in Aulendorf etwa 200 Beschäftigte und das dazugehörige Bahnbetriebswerk rund 200 weitere Mitarbeiter, schätzt der ehemalige Bahnhofsvorstand Hans Schütz, der ebenfalls 1937 zur Welt kam. Dass der Bahnhofsvorsteher im Bahnhofsgebäude in einer Dienstwohnung zu wohnen hat, sei ungeschriebenes Gesetz gewesen. Lokführersohn Schütz, der 20 Jahre die Geschicke des Aulendorfer Bahnhofs leitete, hatte deshalb eine richtige „Komede“, bis er die Genehmigung erhielt, außerhalb des Bahnhofs zu wohnen, erzählte er der Schwäbischen Zeitung. Mittlerweile sind alle damals erstellten Gebäudekomplexe und Wohnungen in privater Hand. Dennoch gibt es tatsächlich einige wenige pensionierte Eisenbahner, deren ehemalige Dienstwohnung bis heute ihr Zuhause ist.