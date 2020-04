Für die Einwohnerfragestunde in der Gemeinderatssitzung am Montag, 20. April, bietet die Stadt an, dass Bürger ihre Fragen, Anregungen und Vorschläge zu Gemeindeangelegenheiten schriftlich einreichen können.

Die Anliegen werden dann in der öffentlichen Sitzung vorgelesen und beantwortet. Die Fragesteller erhalten eine schriftliche Antwort. Anliegen können bis Montag, 12 Uhr, postalisch oder per E-Mail an matthias.burth@aulendorf.de geschickt werden.