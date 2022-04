Eintauchen in die Eisenbahn-Geschichte

Das Bürgermuseum im Alten Kino Aulendorf öffnet ab Sonntag, 10. April, nach pandemiebedingter Pause wieder seine Pforten. Besucher sind jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr willkommen, teilt der Verein Traditio mit.

Im Erdgeschoss wird in der Dauerausstellung ein kurzweiliger Rundgang zur Stadtgeschichte präsentiert. Im Dachgeschoss ist die vollständig erhaltene Betriebsausstattung der ehemaligen Paramenten- und Fahnenstickerei Ostermeier mit kunstvoll bestickten textilen Objekten zu sehen. Die neue Sonderausstellung „Einsteigen bitte! – 153 Jahre Bahnkontenpunkt Aulendorf“ im Obergeschoss führt die Besucher mit Postkartenmotiven, Fotoaufnahmen, Eisenbahneruniformen und Objekten durch die Geschichte der Eisenbahn in Aulendorf von der Eröffnung der Südbahn im Jahr 1849 bis heute.

Führungen durch das Museum finden wieder an jedem ersten und dritten Freitag im Monat um 16 Uhr statt. Die erste Führung wird am Freitag, 15. April, angeboten. Mit den regelmäßigen Stadtführungen jeweils am ersten Samstag eines Monats beginnt der Verein Traditio wieder am Samstag, 7. Mai. Treffpunkt zur Stadtführung ist jeweils um 14.30 Uhr vor dem Schlossportal.