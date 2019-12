Einstimmung in die Weihnachtszeit

Das Studienkolleg St. Johann hat in der Blönrieder Kirche eine musikalische Adventsfeier mit besinnlichen Textvorträgen veranstaltet. Schulleiter Klaus Schneiderhan begrüßte die Gäste und wünschte allen eine Stunde des Zur-Ruhe-Kommens in der manchmal belastenden Hektik des Alltags. Laut Pressemitteilung galt sein Dank allen Akteuren, die in vielfältiger Weise zum Gelingen der Adventsfeier beigetragen haben.

Den kraftvollen Auftakt mit Trompeten machte ein Bläserquartett, das unter anderem mit Johann Sebastian Bachs „Air“ die vielen Zuhörer in der Kirche auf die vorweihnachtliche Feier einstimmte. Es folgte der eigens zu diesem Anlass gebildete Projektchor, begleitet vom Schulorchester unter Leitung von Herbert Wenzel. Der Projektchor mit seinen mehr als 50 Sängern, bestehend aus SchülerInnen unterschiedlicher Klassen, Tagesheimmitarbeiter und Lehrer sang das Stück „De noche iremos“ von Jacques Berthier sehrw viel Gefühl, Energie und Dynamik.

Den Mittelteil der Adventsfeier gestalteten fröhlich und schwungvoll Schüler aus den Unterstufenklassen: Die Bläserklasse unter der Leitung Severin Hänsslers spielte „Jingle Bells“ und eine Melodie Mozarts. Der Unterstufenchor unter der Leitung Herbert Wenzels sang mit heller, klarer Stimme von der Empore zwei frohe Weihnachtslieder. Die Unterstufenband unter Leitung Anika Struppes rundete diesen Teil mit drei gut eingeübten Instrumentalstücken ab.

Es folgten zwei festlich-feierliche Stücke, gesungen von einem Chor der Jahrgangsstufe, und der Auftritt des Streichorchesters unter Leitung von Alexander Spindler mit Stücken von Pachelbel und Georg Friedrich Händel. Die Bigband unter der Leitung von Severin Hänssler begeisterte vor allem mit dem Stück „Adiemus“ von Karl Jenkins.

Wenzel kündigte daraufhin eine Schülerin der Jahrgangsstufe 2 an, die für die Weihnachtsfeier der Abiturienten geübt hat. Theresa Bleicher wurde zu einem spontanen Auftritt überredet. Sie trug „Heiligste Nacht“ vor, begleitet von ihrem Mitschüler Lukas Emhart am Klavier, und füllte mit ihrer wundervollen Stimme mühelos die große Kirche. Am Ende sang der Projektchor den Song „Heal the world“ von Michael Jacksons vor.

Zwischen den musikalischen Beiträgen lasen Ulrike Schmid, Leiterin des Tagesheims, und Andreas Beuster, Lehrer am Blönrieder Gymnasium, besinnliche Texte vor. Dabei ging es um Achtsamkeit, Mut zum Leben im Hier und Jetzt, Mut zum Gehen neuer Wege und auch um die erlösende Kraft der Liebe. Die Musik und die meditativen Texte ergänzten und kommentierten sich.