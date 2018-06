Einschulungsfeier an der Schule am Schlosspark

Schon vor dem Ende der Grundschulzeit hat die Schule am Schlosspark die kommenden Fünftklässler mit einer Einschulungsfeier am vergangenen Montag begrüßt. „Dieser Termin ist dem Wunsch vieler Eltern geschuldet, die mich vor einigen Jahren baten, die neuen Fünfer nicht wie üblich mitten in der ersten Schulwoche in der neuen Schule ankommen zu lassen und die Ferien damit unnötig zu verlängern, sondern sie früher, also noch im letzten Grundschuljahr, an der neuen Schule zu begrüßen“, erklärte Schulleiter Christof Lang laut Pressemitteilung in seiner Begrüßungsansprache. Elternbeiratsvorsitzende Regina Padotzke rief die Eltern zur Mitarbeit und Mitgestaltung an der Schule auf. Sowohl die Bläserklasse der Klassenstufe 5, unter Leitung von Lehrerin Caroline Lutz, als auch die fortgeschrittenere Bläserklasse 6, unter Leitung von Lehrerin Monika Maucher, hätten mit ihren Stücken die Zuhörer begeistert. Dann kam für die Neuen der große Moment, denn die Klassenlehrerinnen Dunja Welzel, Angela Hirthammer und Juliane Bonenberger riefen ihre Schüler nacheinander zu sich und gingen dann gemeinsam in die neuen Klassenzimmer. Während die Schüler ihre neuen Lehrerinnen kennenlernten, habe Schulleiter Lang den Eltern die Umsetzung des neuen Bildungsplanes erklärt, der auf einen gemeinsamen Unterricht in der Orientierungsstufe, also in Klasse 5 und 6, Wert lege. Besonders hervorgehoben habe Lang das Schulprofil im Bereich Musik mit der Bläserklasse und im Bereich Sport mit Klettern und dem sportorientierten Ganztagesprogramm. Konrektorin Claudia Kösler stellte den Eltern das gesamte Ganztagesangebot der Schule vor. Anschließend haben sich die Kinder wieder in der Aula versammelt und stellten sich für ein erstes großes Klassenfoto auf. Erster gemeinsamer Schultag ist am Montag, 12. September. Foto: Privat