Einkaufsnacht wird zur Lichternacht

Einkaufen bei Kerzenschein: Am kommenden Freitag, 23. November, veranstalten die Einzelhändler in Aulendorf ihre lange Einkaufsnacht. Und die soll in diesem Jahr auch gleichzeitig eine Lichternacht werden.

Kerzen und Laternen weisen den Weg zu den Geschäften. Bis 22 Uhr können die Besucher durch die Läden bummeln. Vom Schuhaus bis zum Elektroladen: mindestens zehn Geschäfte machen bei der Einkaufsnacht mit. Doch nicht nur Shoppen steht an diesem Abend auf dem Programm: Getreu dem Motto „Lichternacht“ sind viele Aktionen geplant. So können die Besucher bei der Buchhandlung Rieck zum Beispiel Tischlaternen basteln. Oder beim Schuhaus Weber-Henkel einen Glühwein trinken. Und auch die Rabatt-Aktionen sind an das Thema angepasst: Es gibt unter anderem Rabatte auf weihnachtliche Deko-Artikel oder warme Hausschuhe.

„Wir wollen uns mal ein bisschen anders präsentieren“, sagt Monika Dölle vom Handels- und Gewerbeverein Aulendorf. Berufstätige sollen in entspannter Atmosphäre mit ihren Familien einkaufen gehen können. Außerdem könnten so Kunden auf ihr Geschäft aufmerksam werden, die sonst selten kommen. „Viele kleine Geschäfte schließen hier schon um 18 Uhr“, sagt Dölle. „Während der Einkaufsnacht haben die Leute Zeit mal bei uns reinzuschauen.“

Auch die Stadt macht mit bei der Lichternacht und veranstaltet um 19 Uhr eine Führung im Dunkeln durch das Schloss. „So etwas haben wir bisher noch nie gemacht“, sagt Silke Johler von der Stadt. „Der Besucher kann Ecken erkunden, die er so noch nicht zu Gesicht bekommen hat.“ Außerdem ist eine spezielle Beleuchtung vom Tübinger Lichtkünstler Peter Grotz geplant. Die Stadt Aulendorf erhofft sich davon, das Schlossensemble zu beleben und für die Besucher dadurch attraktiver und lebendiger zu gestalten. „Wir möchten unseren Besuchern einfach ein schönes Erlebnis bieten und freuen uns daher auf zahlreiche Besucher“, so Johler.