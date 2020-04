Einkaufsfahrten mit Bus und Bahn nicht zur Hauptverkehrszeit

Der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) und seine Verkehrsunternehmen bitten ihre Fahrgäste um Rücksichtnahme bei der Nutzung von Bus und Bahn. Notwendige Einkaufsfahrten sollten nicht in die Hauptverkehrszeiten morgens und am späteren Nachmittag gelegt werden, schreibt Bodo in einer Pressemitteilung.

Das aktuelle Fahrplanangebot sei eingeschränkt, fast alle Verkehrsunternehmen würden nach Ferienfahrplan fahren und insbesondere für Berufspendler zusätzliche Frühkurse und abendliche Sonderfahrten bieten. Hier sind Berufspendler unterwegs, die zum Beispiel zu ihren Diensten in Krankenhäusern, Arztpraxen oder der Lebensmittelbranche fahren. Um die die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, gehöre auch der Abstand zu anderen Fahrgästen, an den Haltestellen und in Bus und Bahn.