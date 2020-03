Einkaufen in Zeiten von Corona

Wer dieser Tage in Aulendorf einkaufen geht, trifft auf die unterschiedlichsten Maßnahmen, wie die Vorgaben des Gesetzgebers in Zeiten von Corona umgesetzt werden. Die „Schwäbische Zeitung“ hat einige Aulendorfer Geschäftsleute telefonisch zu den Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Kunden befragt und wie die Erfahrungen über die Abstandsregelung und das Kundenverständnis hierzu sind.

Benjamin Raisch, Sohn des HGV-Vorsitzenden Edgar Raisch, erklärte, dass die Aulendorfer Kunden sehr diszipliniert seien. Absperrbänder oder Markierungen gäbe es in ihrem Frischemarkt mit Bäckerei nicht, die Kunden würden bis auf ganz wenige Ausnahmen von sich aus Abstand halten.

Kleine Stücke von der Bäcker-Hefe

„Unsere Verkäuferinnen arbeiten soweit wie möglich mit Handschuhen, vor allem an der Brot- und Käsetheke, zudem wird natürlich noch intensiver gereinigt“, sagte er zu den Maßnahmen. Dadurch dass sich die Zahl der täglichen Kunden spürbar verringert habe und diese sich auf rund 550 Quadratmeter Ladenfläche und 14 Stunden Öffnungszeit verteilen würden, käme es nicht zu Gedränge.

„Auch der Unmut über den Mangel an Klopapier hält sich sehr in Grenzen. Die ungewöhnlich hohe Nachfrage nach Hefe haben wir so gelöst, dass wir mittlerweile kleine Teile von unserem großen Stück aus der Backstube abschneiden“, erklärte Raisch.

Als letzten Punkt erwähnte er den seit Jahren bestehenden und bewährten Lieferservice, der derzeit natürlich optimal sei, um das Ansteckungsrisiko möglichst einzugrenzen. „Dies haben außer uns noch andere Geschäfte in Aulendorf eingeführt. So bleibt das Geld in der Region und geht nicht an einen Internetriesen“, ist dem HGV-Vorsitzenden, Edgar Raisch ein großes Anliegen.

Hinweisschilder vor dem Laden

Sybille Leser, Inhaberin der gleichnamigen Bäckerei berichtete, dass Schilder vor und im Geschäft auf die Abstandsregelung hinweisen. Zusätzlich sei der Bereich vor der Theke mit einem Band gekennzeichnet. „Wir warten jeden Tag auf den bestellten Spuckschutz aus Plexiglas, der dann zusätzlich an der Theke angebracht wird“.

Das Verhalten der Kunden sei verständnisvoll „und wenn manche nicht an den Abstand denken, dann weisen wir sie eben höflich darauf hin, da gab es bisher keine Probleme.“ Viele würden aber von sich aus sogar vor der Türe warten, wenn sie sehen, dass schon einige Leute im Laden stehen, fügte Leser lobend hinzu.

Telefonische Vorbestellung

Karl-Heinz Huber von der Metzgerei Huber führte aus: „Wir versuchen, uns von Tag zu Tag an die neuen Vorgaben des Gesetzgebers anzupassen. Hierbei stoßen wir bei unserer Kundschaft durchweg auf Verständnis.“ Im Laden gäbe es Absperrbänder und die Theke sei erhöht worden, zudem hätten die Kunden die Möglichkeit, telefonische Bestellungen abzugeben und die Ware tags darauf abzuholen.

„Damit versuchen wir die Aufenthaltsdauer unserer Kunden im Laden zu verkürzen.“ Hierbei sei wichtig, dass bei der Bestellung die Filiale genannt werde, in welcher die Ware bereit gestellt werden solle, bat er abschließend.

Mundschutz für Mitarbeiter

Matthias Stadler von der Schloss-Apotheke hat bereits im Januar vorausschauend reagiert und Schutzmasken des Standards P 3 angeschafft, welche nun seine Mitarbeiter im Verkauf tragen. „Dies sind Masken, die effektiv gegen Viren und Bakterien schützen“, bekräftigte er und hofft, dass damit für maximalen Schutz der Kunden und Mitarbeiter gesorgt ist.

Weiter seien Plexiglasvorrichtungen mit einer Durchreiche vor den Handverkaufsplätzen wie vom Apothekerverband empfohlen, angebracht worden. Über Bodenmarkierungen und Absperrungen bestehe eine klare Platzzuweisung für die Kunden. „Da wir in unseren Räumlichkeiten genügend Platz haben, können auch die Wartenden den erforderlichen Mindestabstand problemlos einhalten“, ergänzte er. Alle Maßnahmen würden von den Kunden äußerst positiv aufgenommen.