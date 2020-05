Eingeschränkter Regelbetrieb in Aulendorf startet erst am 25. Mai

Die Stadt Aulendorf hat sich heute mit den freien und kirchlichen Trägern darauf verständigt, den reduzierten Regelbetrieb an den Kindertageseinrichtungen der Stadt erst ab Montag 25. Mai aufzunehmen. Das teilt die Stadt in einer Erklärung an die Presse mit.

Es seien bei den Eltern große Erwartungen geweckt worden, die die Einrichtungen nicht am 18. Mai erfüllen können, da es bislang keine Vorgaben wie die Zugangskriterien für den eingeschränkten Not- und Regelbetrieb erfolgen soll, falls die Nachfrage größer sei als Betreuungsplätze, aufgrund eventueller räumlicher und personeller Einschränkungen.

Keine Rechtsgrundlage

Die vom Land angekündigte Ausweitung der Kinderbetreuung in Richtung eines eingeschränkten Regelbetriebs stelle die Kommunen aber auch die kirchlichen und freien Träger vor große Herausforderung, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dies in erster Linie deshalb, da die weitere Öffnung der Betreuungsmöglichkeiten von Seiten des Landes wiederholt presseöffentlich auf den 18. Mai angekündigt worden sei, es aber dazu nach wie vor keine Rechtsgrundlage in der Corona-Verordnung des Landes gebe und auch noch nicht geklärt sei, wie dies im Detail umgesetzt werden soll.

Dass die Einrichtungen, die nahezu alle bereits Notbetreuungsplätze belegt haben, wenigstens einige Tage Vorlaufzeit benötigen um festzulegen wie die Gruppen eingeteilt werden, das erforderliche Personal einzuteilen und die vorhandenen Hygienemaßnahmen anzupassen, sei nachvollziehbar.

Warten auf Corona-Verordnung des Landes

Bereits zweimal hätten sich Trägervertreter und Leiterinnen mit der Stadtverwaltung ausgetauscht um abzustimmen, wie der eingeschränkte Regelbetrieb umgesetzt werden könnte. Schlussendlich müsse aber die konkrete Corona-Verordnung hierzu abgewartet werden, um nicht angedachte Lösungen wieder zum Nachteil der Eltern und Kinder revidieren zu müssen.

In einer Pressemitteilung des Kultusministeriums vom 13. Mai hat es geheißen, Kitas und Kindergärten sollen auf ab dem 18. Mai wieder teilweise öffnen. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln sowie des durch Risikogruppen eingeschränkten Personals könne es auch weiterhin maximal einen eingeschränkten Regelbetrieb geben. Nur maximal 50 Prozent der Kinder, die normalerweise die Einrichtung besuchen, dürfen jeweils gleichzeitig vor Ort betreut werden.

Vorrang hätten weiterhin die Kinder, die bereits in der erweiterten Notbetreuung sind sowie Kinder, bei denen besonderer Förderbedarf bestehe. Außerdem sollten Kinder, die vor der Schließung die Einrichtung besucht haben, zumindest tageweise wieder die Kita besuchen können, sofern dies räumlich und personell möglich sei.