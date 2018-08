Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Mittwoch in eine Firma „In der Lehmgrube“ eingebrochen. Laut Mitteilung der Polizei brach er eine Türe auf und hebelte anschließend in einem Büro einen Schrank auf. Daraus klaute er eine Geldkassette mit etwa 150 Euro. Personen, denen zwischen 17 und 6.15 Uhr etwas aufgefallen ist, mögen sich bitte beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 8036666 melden.