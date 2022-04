Eine Woche voller Medienprävention

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der letzten März-Woche begrüßte die Schule am Schlosspark den Kriminalhauptkommisar, Michael Hepp, der die Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassenstufen über Cybermobbing, Grooming, Hatespeech, Urheberrecht und Co. aufklärte. Positiv zeigte sich, dass die meisten SchülerInnen bereits gut mit den digitalen Medien vertraut sind und sich bestens zu schützen wissen. Dennoch ist es der Schulleitung und den beiden Schulsozialarbeiterinnen des Hauses Nazareth ein großes Anliegen, die Medienkompetenz der SchülerInnen regelmäßig und fortlaufend zu schulen. Damit auch die Eltern ihr Wissen über die digitalen Medien vertiefen konnten, fand ergänzend dazu ein Elternabend statt. Den Kindern vermittelte Michael Hepp die klare Botschaft, sich Hilfe zu holen, falls etwas nicht stimmt. Im Gegenzug riet er den Eltern, eine Vertrauensperson zu sein und dennoch hin und wieder einen Blick auf die digitalen Medien der Kinder zu werfen.