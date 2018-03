Eine Messe für Älterwerdende

In der Aulendorfer Stadthalle soll es im Oktober wieder eine Seniorenmesse geben. Eine solche Informationsveranstaltung für Menschen, die in Aulendorf älter werden, fand erstmals 2014 statt. Damals ging es auch um die Gründung eines Stadtseniorenrats, nun nimmt dieser das Projekt selbst in die Hand. Damit, aber auch mit dem künftigen Familien- und Integrationszentrum hat sich der Stadtseniorenrat in seiner jüngsten Mitgliederversammlung am vergangenen Montagnachmittag befasst.

Der vorläufige Termin für die Messe steht bereits fest: der 12. Oktober, ein Freitag, soll es werden. Am grundlegenden Konzept hält der Stadtseniorenrat fest; Institutionen, etwa die Nachbarschaftshilfe, Rettungsdienste, die Polizei oder Pflegeeinrichtungen, sollen Stände in der Halle aufbauen und sich vorstellen können. Auch einen unterhaltsamen Vortrag soll es wieder geben, noch sucht der Rat nach einem geeigneten Referenten.

Diskutiert wurde über den Titel „Seniorenmesse“, das die Messe sich nicht ausschließlich an Senioren wenden soll, sondern eben gerade auch deren Kinder und andere, die in Aulendorf älter werden, ansprechen soll. „Älter werden in Aulendorf“ könnte demnach der künftige Titel sein. Ein gleichnamigen Leitfaden, der als Broschüre über die Angebote für ältere Menschen in der Stadt informiert, wird derzeit überarbeitet.

Wieder geben soll es im Oktober auch den Rosentag. Was als Tag für pflegende Angehörige begann, hat sich weiter entwickelt. Entsprechend wird über einen neuen Namen nachgedacht. Künftig könnte es ein „Herbstfest“ geben.

Offen für Vorschläge

Über das künftige Familien- und Integrationszentrum (FAZ) in Aulendorf (SZ berichtete mehrfach) im ehemaligen Alten- und Pflegeheim informierten Angelika Hipp-Streicher von der Caritas Bodensee-Oberschwaben zusammen mit Flüchtlingssozialarbeiter Fabian Doser. Es soll im Sommer eröffnet werden, bis dahin soll es auch ein Programmheft geben, das die Angebote aufführt. Hipp-Streicher betonte, dass das Familienzentrum auch Angebote für ältere Menschen beinhalten kann und offen ist für Gruppen, die ein entsprechendes Angebot machen wollten. „Auch im Bereich Integration sehen wird Seniorenarbeit langfristig als Thema.“ Es gelte auch Senioren aus anderen Kulturkreisen zu integrieren, aber auch der Bereich kultursensible Altenhilfe falle darunter.

Ab dem 1. April soll eine 50-Prozent-Kraft die Leitung des FAZ übernehmen, die die Interessen koordinieren und Angebote ausarbeiten soll. Dabei sage die Caritas aber nicht: das hätten wir gerne, sondern sie warte auch auf Vorschläge von Interessierten, die das FAZ nutzen wollten. Abschließend fragte sie daher auch in die Runde der Seniorenratsmitglieder: „Welche Ideen haben Sie?“ Die Antworten indes waren zwar noch etwas spärlich, es klang allerdings an, dass von Seiten des Stadtseniorenrats Interesse besteht, die Räumlichkeiten regelmäßigen etwa an einem Nachmittag in der Woche für eine Art Treffpunkt, Café oder Spielenachmittag zu nutzen.